Любо Ганев: След успешното eвропейско София ще кандидатства отново за домакинство през 2030 г.

София ще кандидатства отново за домакинство на eвропейското първенство по волейбол през 2030 г. Това обяви президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев по време на тържественото заседание на Столичния общински съвет за Деня на София.

Ганев благодари на кмета Васил Терзиев за партньорството при провеждането на Европейското първенство, което определи като най-голямото спортно събитие в България тази година. По думите му домакинството е довело инвестиции за 20 млн. евро, а успешното му провеждане дава основание София и българският волейбол да гледат към следващата голяма цел – ново домакинство през 2030 г.

СНИМКА: Столична община

Думите му идват ден след една от най-силните вечери за българския волейбол. Над 13 000 зрители изпълниха трибуните за мача България – Полша и поставиха рекорд по посещаемост на мач на националния отбор. България победи с 3:2 след петгеймова битка.

Поводът за изказването на Любомир Ганев беше връчването на Почетните знаци на Столичната община на представители на българския волейбол. Отличията от името на отбора прие президентът на БФВ. Сред отличените са състезатели и представители на националния отбор, а с Почетен знак беше удостоен и Националният отбор на България по волейбол за девойки до 19 години.

Терзиев благодари на отличените за успехите, енергията и примера, които дават на София.

„Един град са хората. Един град е енергията, която ни събира. Всички вие сте оставили огромен отпечатък. Дали сте пример и сте заразили много други с него", обърна се Терзиев към наградените.

Партньорството между Столичната община и Българската федерация по волейбол превърна eвропейското първенство и в събитие за целия град. София посреща отбори и фенове от цяла Европа, а интересът към мачовете достигна своя връх при победата над Полша.