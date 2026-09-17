Шефовете на БФС се срещнаха с представители на бизнеса

Ръководството на Българският футболен съюз посрещна в Национална футболна база „Бояна" представители на повече от 50 компании от Българския форум на бизнес лидерите (БФБЛ) - общността на отговорния бизнес. Срещата беше насочена към създаването на устойчив диалог между българския футбол и водещи представители на българската икономика.

БФС е официален член на Българския форум на бизнес-лидерите, а домакинството на събитието е естествено продължение на активното участие на футболната централа в общността от организации, обединени около принципите на отговорното и устойчивото развитие.

Посещението беше част от специалната серия срещи Meet BBLF Success, която представя постиженията, иновациите и дългосрочните инициативи на организациите – членове на Българския форум на бизнес лидерите. Форматът насърчава обмена на опит и добри практики, както и създаването на нови контакти и партньорства в общността на отговорния бизнес.

Гостите бяха приветствани от президента на БФС Георги Иванов, който подчерта, че развитието на футбола изисква дългосрочно мислене, ясна отговорност и обединяване на усилията около каузи със значим обществен ефект.

„Футболът е много повече от игра. Той достига до стотици хиляди деца и семейства, обединява общности и възпитава характер, дисциплина, уважение и принадлежност. Вярваме, че между футбола и отговорния бизнес съществува естествена връзка, в чието ядро стои инвестицията в младите хора, в техните възможности и в бъдещето на България", заяви Георги Иванов.

В последвалата презентация изпълнителният директор на БФС Андрей Петров, членът на Изпълнителния комитет Теодор Тодоров и директорът „Развитие на детско-юношеския футбол" Лъчезар Димов представиха основните направления в дейността на футболната централа и визията за тяхното развитие.

Акцент беше поставен върху необходимостта от последователна работа в детско-юношеския футбол, развитието на треньорите и специалистите, усъвършенстването на спортната среда и инфраструктурата, както и върху по-тясната връзка между футболната подготовка, образованието и личностното изграждане на младите състезатели.

Представена беше и по-широката роля на БФС като организация, която не само администрира футболните състезания, но и носи отговорност за развитието на играта на всички нива. Срещата очерта възможности експертизата, предприемаческата култура и обществената ангажираност на представените компании да бъдат свързани с проекти, които създават устойчива стойност за футбола и обществото.

Специална част от програмата беше посветена на Академия БФС. Представителите на Българския форум на бизнес лидерите се запознаха отблизо с цялостния модел на работа с младите футболисти. Той съчетава спортна подготовка, образование, грижа за личностното развитие и изграждане на навици и ценности, необходими както на терена, така и извън него.

Посещението даде възможност представените идеи да бъдат обсъдени и в пряк разговор между ръководството на БФС и гостите от повече от 50 компании. Диалогът показа готовност от двете страни да бъдат търсени пресечни точки и работещи форми на сътрудничество в подкрепа на младите хора и бъдещето на българския футбол.

Срещата с Българския форум на бизнес-лидерите е важна стъпка в стремежа на БФС да изгради по-отворен модел на комуникация с водещи представители на българската икономика. Тя постави основа за последващи разговори, конкретни инициативи и дългосрочни партньорства, изградени върху доверие, общи ценности и измерим обществен принос. По време на последния редовен отчетен Конгрес на БФС президентът Иванов заяви, че ще вложи всичките си усилия, за да намери партньорства на най-популярната игра във всички сфери - бизнес, социална политика, образование.