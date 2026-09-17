Клоп призова 44 играчи за дебютните си 4 мача начело на Германия

Юрген Клоп предизвиква изненади още с първата си номинация като селекционер на националния отбор на Германия. Той оформи два отделни състава - по един за двойка мачове от Лигата на нациите, и множество нови играчи се надяват на своя дебют за бундестима.

С Феликс Кайдел („СВ Елверсберг"), Фин Йелч („ВфБ Щутгарт"), Хенес Беренс („ФК Аугсбург"), Макс Розенфедер, Филип Трой, Дери Шерхант, Яник Енгелгард (всички от „Фрайбург"), Бамбасе Конте („ТСГ Хофенхайм"), Юнес Ебнуталиб („Айнтрахт Франкфурт"), както и легионерите Витали Янелт („ФК Брентфорд") и Мика Баур („Селтик Глазгоу"), цели единадесет играчи за първи път попадат в състава, като Кайдел има зад гърба си едва три мача в Бундеслигата. Към тях се добавят и 5-има, който също все още няма изигран мач с националната фланелка.

Покана за сметка на това не получиха например капитанът на „ВфБ" Дениз Ундав, капитанът на „Хофенхайм" Оливер Бауман и Лерой Сане („Галатасарай"). На вратата, след оттеглянето на Мануел Нойер, Клоп залага на завърналия се Марк-Андре тер Стеген, който пропусна световното първенство, но отново редовно пази за „Аякс Амстердам" и според Клоп е германският номер 1 „за момента".

Първият състав на Клоп за мачовете срещу Нидерландия (на 24 септември като гост) и Гърция (на 27 септември като домакин):

Вратари: Фин Дахмен („ФК Аугсбург"), Александер Нюбел („Бешикташ"), Марк-Андре тер Стеген („Аякс Амстердам")

Защита: Хенес Беренс („ФК Аугсбург"), Ян Аурел Бисек („Интер Милано"), Натаниел Браун („Байерн Мюнхен"), Макс Розенфедер („Фрайбург"), Нико Шлотербек („Борусия Дортмунд"), Йонатан Та („Байерн Мюнхен"), Филип Трой („Фрайбург"), Йоша Вагноман („ВфБ Щутгарт")

Полузащита: Надием Амири („ФСВ Майнц 05"), Бамбасе Конте („ТСГ Хофенхайм"), Яник Енгелгард („Фрайбург"), Крис Фюрих („ВфБ Щутгарт"), Серге Гнабри („Байерн Мюнхен"), Ленарт Карл („Байерн Мюнхен"), Йозуа Кимих („Байерн Мюнхен"), Джамал Мусиала („Байерн Мюнхен"), Феликс Нмеча („Борусия Дортмунд"), Кевин Шаде („ФК Брентфорд"), Антон Стах („Лийдс Юнайтед")

Нападение: Юнес Ебнуталиб („Айнтрахт Франкфурт"), Кай Хаверц („ФК Арсенал")

Състав 2 за Сърбия (домакинство на 1 октомври) и Гърция (гостуване на 4 октомври):

Вратари: Ноа Атуболу („Айнтрахт Франкфурт"), Фин Дахмен („ФК Аугсбург"), Йонас Урбиг („Байерн Мюнхен")

Защита: Валдемар Антон („Борусия Дортмунд"), Ридле Баку („РБ Лайпциг"), Фин Йелч („ВфБ Щутгарт"), Максимилиан Мителщет („ВфБ Щутгарт"), Давид Раум („РБ Лайпциг"), Малик Тиау („Нюкасъл Юнайтед")

Полузащита: Карим Адейеми („ФК Барселона"), Мика Баур („Селтик Глазгоу"), Том Бишоф („Байерн Мюнхен"), Саид Ел Мала („1. ФК Кьолн"), Браян Груда („РБ Лайпциг"), Витали Янелт („ФК Брентфорд"), Феликс Кайдел („СВ Елверсберг"), Александър Павлович („Байерн Мюнхен"), Дери Шерхант („Фрайбург"), Флориан Вирц („ФК Ливърпул")

Нападение: Джонатан Буркард („Айнтрахт Франкфурт"), Ник Волтемаде („Ювентус Торино")