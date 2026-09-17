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София ще е домакин на Европейското по бокс за мъже и жени

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СНИМКА: Столична община

София ще бъде домакин на Европейското първенство по бокс за мъже и жени от 17 до 25 септември. Първите състезателни срещи започват днес в „Асикс Арена".

На ринга пред българската публика ще се качат 15 наши състезатели, които ще представят страната в различните категории. Те ще се изправят срещу най-добрите боксьори от Европа в шампионат, който събира елита на континента в София, съобщиха от Столична община. 

СНИМКА: Столична община
СНИМКА: Столична община

Това е първото Европейско първенство за елитни състезатели, организирано под ръководството на European Boxing. София получи домакинството след конкурентна процедура, като сред посочените предимства са добрата спортна инфраструктура и доказаният опит на България в организирането на големи международни състезания.

СНИМКА: Столична община
СНИМКА: Столична община

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