"Лудогорец" и "Трабзон" обявиха сделката за Томас Райс

„Лудогорец" и „Трабзон" финализираха преминаването на треньора Томас Райс в турския клуб. Изненадващата оферта е дошла във вторник, а след преговори за компенсацията ръководството на разградчани е разрешило на германеца да замине.

Решението е взето предвид дългата пауза до 24 септември, когато отборът подновява тренировки, и желанието на самия треньор да работи с футболисти като Мохамед Салах, Фабиньо и Андре Онана. „Лудогорец" за първи път получава солидна компенсация за треньор (неофициално 1 млн. евро) и ще използва времето до края на почивката на играчите, за да назначи нов наставник.