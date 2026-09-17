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"Лудогорец" преговаря с бивш треньор на Чочев

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"Лудогорец" преговаря с бивш треньор на Чочев

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Снимка: "Лудогорец"

"Лудогорец" преговаря с треньора Джузепе Якини. Това съобщава италианският журналист Джанлука ди Марцио. 62-годишният специалист може да замени напуснали по посока "Трабзон" Томас Райс.

Според информациите разградчани са се свързал с Джузепе Якини за позицията. Опитният специалист е водил "Бари" в 10 мача в периода февруари-април 2024 година, като това е последната му работа до момента.

Джузепе Якини е работил заедно с един от основните футболист на "Лудогорец" - Ивайло Чочев. Двамата се срещат в италианския "Палермо" преди повече от десетилетие. Освен това наставникът е работил и в редица тимове на Ботуша.

Снимка: "Лудогорец"

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