БОК получи бившето посолство на Иран до Спортната палата

Българският олимпийски комитет получава за безвъзмездно ползване за срок от 10 години имот - частна държавна собственост в гр. София.

Правителството взе решение да учреди по реда на чл. 56, ал. 2 от Закона за държавната собственост безвъзмездно право на ползване на Българския олимпийски комитет (БОК) върху имот - частна държавна собственост. Той се намира на бул. „Васил Левски" № 77 и е включен в капитала на Агенция дипломатически имоти в страната ЕООД (АДИС ЕООД), но с отпаднала за него необходимост. Имотът е необходим на БОК за осигуряване и оптимизация на работния процес на комитета и реализацията на неговите цели и международни ангажименти.

С правителственото решение едновременно се намалява и увеличава капитала на АДИС ЕООД, като с учреденото безвъзмездно право на ползване върху имота на ул. „Васил Левски" № 77 на БОК капиталът на дружеството се намалява, а дружеството става собственик на поземлен имот ведно с построените в него сгради, находящ се в гр. София, ул. „Кракра" № 10.

Новата сграда на БОК е бившето иранско посолство, което бе реновирано от държавата преди няколко години. То се намира точно срещу Спортната палата, на другия ъгъл на улица "Иван Вазов".

По принцип АДИС искаше да строи 8-етажна сграда на това място, но се оказа, че сградата е включена като недвижимо културно наследство.

До него пък бе сградата, където бе апартаментът на бившия председател на БОК Иван Славков, който бе продаден от Батето на Васил Божков.