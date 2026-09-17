На 59 години почина най-великият руски биатлонист Сергей Чепиков

Сергей Чепиков, най-великият ни биатлонист в историята, почина. Легендата беше на 59 години.

Олимпийски шампион, световен шампион и носител на Световната купа – той спечели всеки голям трофей два пъти. Няма други спортисти като него в историята на руския биатлон.

Освен това, победата на Чепиков в спринта в Лилехамер през 1994 г. остава последната за руските мъже на Олимпийските игри. Сергей Тарасов също спечели на същите игри, но малко по-рано.

За феновете, които започват да следят биатлона по време на златния век на Русия през 2000-те, Сергей е синоним на дълголетие, достойнство, отдаденост на спорта и почтеност. В знак на уважение той е наричан Полковника – не само от феновете, но и от колегите си. Какво да кажем, ако на Игрите в Торино през 2006 г. именно Чепиков се очерта като лидер на отбора: той печели сребро в щафетата, е на 0,8 секунди от бронза в индивидуалния спринт, а след това завършва пети в масовия старт. И това на 39 години!

Но Чепиков навлиза в биатлона като дете-чудо. На 20 години отбелязва хеттрик на Световното първенство за юноши през 1987 г., а само година по-късно е сензация на Олимпийските игри в Калгари. След това печели злато в щафетата и бронз в спринта.

За три години при мъжете Чепиков печели всичко: на световното първенство през 1989 г. печели злато в индивидуалния спринт, което по-късно ще се превърне в негова емблематична дисциплина. А в края на сезон 1989/1990 той грабва и големия кристален глобус.

До 23-годишна възраст той е усвоил биатлона. Но не спира дотук. Последва още една победа на Световната купа, а след това и три олимпийски медала – включително злато в спринта на Олимпийските игри през 1994 г.

Към средата на 90-те години на миналия век Чепиков най-накрая се уморява от биатлона. И... преминава към ски бягане! И там не се губи: прекарва четири сезона в кръга на Световната купа и два пъти участва на Световното първенство. След това отива в Нагано през 1998 г. и постига невероятни резултати там: участва в щафетата, завършва в топ 10 в скоростното преследване и е най-добрият руснак на 10 км. класическо бягане.

След Игрите той временно напуска спорта като скиор, за да се посвети на обучението си. В отбора Сергей винаги има интелектуален имидж: колекционира винилови плочи, интересувал се е от философия и е говорил пет езика. Така че той не скучае без спорт, но на руското първенство през 2001 г. Чепиков се среща с ръководителя на RBU Александър Тихонов и неочаквано се завръща:

„Александър Иванович, може би виждайки, че все още не съм качил килограми и карам ски доста добре, предложи да се опитам да се върна в отбора. Честно казано, не приех предложението сериозно; помислих си, че се шегува. Така че, без да се замисля, отговорих: Това е интересно предложение, струва си да се обмисли."

Два дни по-късно Тихонов включва Чепиков в отбора за следващия сезон.

Вторият му опит в биатлона, сега като ветеран, а не като дете-чудо, също е успешен: сребро в Торино през 2006 г. и пет медала от световно първенство, включително злато в смесената щафета - първият в историята.

Сергей сериозно планира да се състезава във Ванкувър през 2010 г., но към сезон 2006/2007 резултатите му рязко спадат (въпреки че дори тогава Чепиков все още е в топ 15 на 40-годишна възраст). Това време, той решава да напусне спорта завинаги и влиза в политиката. Но през 2008 г. той се шегува (или не?) за завръщане:

„Може би ще спечеля индивидуалното бягане на Олимпийските игри през 2014 г. в Сочи? Ами ако? Остават ми седем години до Сочи. Ще работя в регионалната Дума четири години, а след това ще имам три години, за да се върна в добра форма."

През последните години Сергей Чепиков се бори с тежко заболяване, претърпя няколко операции и рехабилитация в Германия.

Когато го питат за интервю тази пролет, той отговаря: „Не, не, не искам да бъда виждан в това състояние." Остави съпруга и шест деца.