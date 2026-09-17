Лора Христова и Милена Тодорова почетни граждани на Троян

Олимпийската медалистка Лора Христова, съотборничката ѝ в националния отбор по биатлон Милена Тодорова и художникът Владимир Киров са новите почетни граждани на Троян. Званията бяха одобрени днес от Общинския съвет на Троян.

Лора Христова е състезател по биатлон от Троян и член на националния отбор от 2018 г. Тя е многократна държавна шампионка, световна шампионка за девойки и участник в олимпийските игри в Пекин през 2022 г. На олимпиадата в Милано/Кортина през 2026 г. спечели бронзов медал в индивидуалната дисциплина на 15 км.

Милена Тодорова също е родена в Троян и започва да тренира биатлон в клуб „Аякс". Тя е многократна държавна шампионка и има призови класирания от световни първенства и стартове за световната купа. На олимпиадата в Милано/Кортина през 2026 г. зае четвърто място в спринта на 7,5 км.

През сезон 2024/2025 Милена донеса на България 2 качвания на подиум в световната купа, което не се бе случвало от 21 г.

Заедно с почетните звания и знаци са определени и еднократни парични награди. Всеки от тримата нови почетни граждани ще получи по 1500 евро