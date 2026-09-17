Апелативната комисия пожали "Левски" след разбитата глава на пресаташето на ЦСКА

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Апелативната комисия към БФС пожали яко "Левски" за вечното дерби.

Както е известно, "сините" трябваше да изиграят следващия си домакински мач без да има публика в централния сектор "А" заради хвърлената стъклена бутилка към пресаташето на ЦСКА, която го удари в главата след края на суперкупата на България.

А по ирония на съдбата следващият мач за шампионите, на който се водят домакини, е срещу вечния враг.

"Сините" обаче подават жалба срещу наказанието. А апелативната комисия към централата решава да намали санкция на "Левски". И така "сините" ще имат фенове в централния сектор на най-голямото съоръжение у нас по време на вечното дерби.

АПЕЛАТИВНА КОМИСИЯ

РЕШЕНИЕ № 3 /17.09.2026 г.

Относно: Жалба на ПФК „Левски" гр. София, срещу решение на ДК при БФС от 10.09.2026 година

Апелативната комисия след, като се запозна с жалбата и доказателствата към нея, вземайки предвид, че наказанието наложено от ДП на ПФК „Левски" гр. София ще бъде изтърпяно на Национален стадион „Васил Левски", където има задължителни буферни зони за отделяне на двата отбора и намаляващи броя на привържениците искащи да наблюдават срещата, както и да осигури наказанието да бъде изтърпяно от привържениците от блоковете извършили нарушението:

РЕШИ:

На основание чл. 62, ал. 3 от Дисциплинарен правилник за сезон 2026/2027 г. изменя решението на ДК при БФС от 10.09.2026 г. за ПФК „Левски" гр. София в частта относно пространствения обхват на наказанието, като определя частично затваряне при изтърпяване на наказанието на Национален стадион „Васил Левски", като не се допуска публика на блокове 9,10,11 и 12 от сектор „А".

Потвърждава решението в останалата обжалвана част, включително срока от една среща.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.