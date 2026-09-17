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https://www.24chasa.bg/sport/article/23579978 www.24chasa.bg

"Гьозтепе" гласува доверие на Мъри Стоилов, специалистът с договор до 2028 г.

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Станимир Стоилов Снимка: "Гьозтепе"

Въпреки слабия старт на сезона на "Гьозтепе" турският клуб гласува доверие на треньора на отбора Станимир Стоилов. И тимът от Измир официално обяви, че е активирал едностранна клауза в договора на специалиста, с която удължава сътрудничеството им до края на сезон 2027/2028.

Новината беше съобщена лично от президента на клуба Расмус Анкерсен, който публикува изявление, подчертаващо непоклатимата вяра в българския наставник, дори и в настоящия труден за отбора период.

От началото на сезона отборът на Мъри няма победа в 5 мача. В тях записа 2 равенства и 3 загуби.

През миналата кампания "Гьозтепе" остана на косъм от участие в европейските клубни турнири.

Станимир Стоилов Снимка: "Гьозтепе"

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