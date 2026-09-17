Антоанета Костадинова донесе злато на България от силния турнир по стрелба в Будапеща

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Олимпийската вицешампионка от Токио 2021 Антоанета Костадинова спечели златен медал на силния международен турнир по спортна стрелба ( MASPED CUP) в Будапеща, Унгария.

Костадинова влезе във финала на 10 метра пистолет с най-добър резултат в квалификацията - 583 точки, само на една точка от личния ѝ резултат и държавния рекорд на България. В решаващата стрелба тя бе безупречна и заслужено стигна до първото място и златния медал.

Във финала на 10 метра при жените участваха четири олимпийски медалистки. След Антоанета Костадинова със среброто остана представителката на домакините Сара Фабиан, европейска шампионка на пистолет стандарт, а бронзът бе за Камил Яжджрежевски, олимпийска медалистка от Париж 2024.

Малко не достигна на Мирослава Минчева за финалната осмица. Тя завърши на девето място с 567 точки, само на две централни десетки от място във финала. Адиел Илиева се нареди 17-а с 556 точки.

При мъжете на пистолет Самуил Донков влезе във финала с втори резултат – 578 точки, а в решаващата стрелба зае осмото място.