Томас Райс: Опитах се да дам най-доброто от себе си на "Лудогорец"

Томас Райс беше представен официално като старши треньор на елитния турски "Трабзон". Германският специалист говори на пресконференция, като първите му думи бяха свързани с "Лудогорец". Българският клуб ще получи финансова компенсация (твърди се, че е 1 млн. евро).

„Благодаря на шефовете на "Трабзон", че повярваха, че съм правилният треньор. Благодаря и на бившия ми клуб. Беше кратък период, но имахме добър старт в България. Опитах се да се насладя на времето си с "Лудогорец" и да дам най-доброто от себе си. Изпращам най-добри пожелания на целия отбор и играчите там. Надявам се да постигнат всички успехи, към които се стремят през сезона", заяви Райс.