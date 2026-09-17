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"Левски" се завръща след 16 г. в Лига Европа, 0:0 със "Залцбург" (На живо)

Симеон Демирев

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"Левски" се завръща на европейската сцена след 16 г. СНИМКИ: ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ

"Левски" и "Залцбург" играят при резултат 0:0 в първи мач от основната фаза на Лига Европа. На "Васил Левски" има около 25 хил. привърженици на шампиона на България.

Предводителят на шампиона на България Хулио Веласкес залага най-доброто, с което разполага за откриващия мач в основната фаза на Лига Европа.

Иначе "сините" за последно бяха част от този турнир преди точно 16 г.

До момента пък столичани 2 пъти са се изправяли срещу "Зацбург". Преди 17 г. в групите на Лига Европа "Левски" загуби 2 пъти по 0:1.

Стартови състави:

"Левски": 92. Светослав Вуцов, 21. Алдаир, 50. Кристиан Димитров, 4. Кристиан Макун, 20. Алекс Сентейес, 18. Гашпер Търдин, 3. Майкон, 35. Сержиньо, 17. Евертон Бала, 11. Армстронг Око-Флекс, 7. Рейналдо

РБ (Залцбург): 52. Кристиан Завиешицки, 18. Николас Верачниг, 44. Кевин Бома, 21. Тим Дрекслер, 31. Доминик Шмид, 15. Бартош Мазурек, 32. Абубакар Бари, 20. Едмънг Байду, 8. Сота Китано, 11. Йорбе Вертесен, 9. Харис Табакович

"Левски" се завръща на европейската сцена след 16 г. СНИМКИ: ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ
Футболистите на българския шампион и тези на "Залцбург" слушат химна на Лига Европа.
Сектор "Б" отново е пълен до краен предел.
"Левски" се завръща на европейската сцена след 16 г. СНИМКИ: ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ
Футболистите на българския шампион и тези на "Залцбург" слушат химна на Лига Европа.
Сектор "Б" отново е пълен до краен предел.
"Левски" се завръща на европейската сцена след 16 г. СНИМКИ: ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ
Футболистите на българския шампион и тези на "Залцбург" слушат химна на Лига Европа.
Сектор "Б" отново е пълен до краен предел.

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