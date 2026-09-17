От днес София е боксова столица на Европа

България постави началото на новата история на бокса. Събитието, което феновете на спорта чакаха с нетърпение, вече е официално открито. От днес до 25 септември „Асикс Арена" ще бъде дом на най-големите звезди на Стария континент. Които ще си оспорват медалите на Европейското първенство за мъже и жени.

„За нас е огромна чест и отговорност, да приемем това събитие. Историята се пише тук и сега, в България. Щастливи сме, че именно София получи възможността да приеме най-големите имена на европейския бокс при мъжете и жените. Пожелавам им да дадат най-доброто, на което са способни. Да са здрави и удовлетворени от това, което покажат на ринга. Нека най-добрите да победят", заяви президентът на БФ Бокс Красимир Инински.

Специален гост на церемонията бе председателят на World boxing Генадий Головкин. Олимпийският вицешампион и многократен световен шампион от професионалния ринг, благодари на България за гостоприемството. „За мен е удоволствие да съм тук. Убеден съм, че това историческо събитие ще се проведе на най-високо ниво, защото знам на какво е способна България като домакин. Успех", заяви легендата и настоящ президент на световната организация.

Сред гостите, уважили откриването на европейското първенство, бяха още министърът на младежта и спорта Енчо Керязов, председателят на Български олимпийски комитет Весела Лечева, генералният секретар на European boxing Мартин Волке и много ръководители на спортни федерации, приятели на бокса.

Над 400 боксьори от 43 държави ще влязат в битка за медалите в „Асикс Арена". Сред тях и 15 българи, готови да оставят сърцата си по пътя към победата. Може да гледате срещите от шампионата на сайта на БНТ. Желаещите да подкрепят нашите боксьори могат да го направят, закупувайки билети от Kupibileti.bg или на място в зала „Асикс Арена".