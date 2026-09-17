Министър Керязов откри Европейското първенство по бокс

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов откри Европейското първенство по бокс за мъже и жени, което се провежда от 17 до 25 септември в София.

„Радвам се, че днес виждам тук млади и мотивирани състезатели от 40 държави и обединени от страстта си към бокса.

България има дълбоки традиции в този спорт и е дала на световния и европейския бокс забележителни шампиони. Затова благодаря на Европейската федерация по бокс, че избра страната ни за домакин на този престижен форум. Това е не само признание, но и отговорност", заяви министър Керязов по време на официалната церемония.

Министърът поздрави всички с празника на София и подчерта, че през следващите дни градът се превръща в столица на европейския бокс, събирайки най-добрите състезатели на континента.

"Надявам се, че в публиката тези дни ще има млади хора, които ще поискат да се занимават с бокс. Пожелавам успех на всички състезатели, вяра, надежда да се бият до последния гонг и любов към бокса. На българските състезатели пожелавам медалите да останат в България.

Сигурен съм, че срещите ще бъдат оспорвани и честни, а най-добре подготвените ще заслужат своето място на европейския връх", каза министърът.

В шампионата са заявени повече от 400 състезатели от над 40 държави, а заедно с резервните участници, треньорите и официалните лица броят на ангажираните с първенството надхвърля 1000 души. България участва с 15 боксьори - 10 мъже и 5 жени.

За първи път от десетилетия европейските надпревари при мъжете и жените се провеждат по едно и също време и на едно място, в рамките на общ шампионат.

На официалното откриване присъстваха още президентът на Световния бокс Генадий Головкин, председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева и президентът на Българската федерация по бокс Красимир Инински.