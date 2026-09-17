Благовест Неделчев с летящ старт на европейското в София

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Благовест Неделчев осигури първа победа за България на Европейското първенство по бокс. В категория до 70 килограма националът ни вдигна трибуните в „Асикс Арена" на крака. Родният боксьор се поздрави с убедителен успех над представителя на Северна Македония Алим Насуфи. Навръх празника на София Неделчев изигра добър мач и заслужи победата с 5:0 съдийски гласа.

За място на четвъртфинал Благовест ще срещне Габриеле Ронтани (Италия), вицеевропейски шампион за мъже до 23 години. Мачът ще се изиграе във вечерната сесия на 19 септември.

Валерия Андреева допусна поражение в нейния дебютен двубой. В категория до 65 килограма националката ни отстъпи с 0:5 гласа на представителката на Хърватия Сара Берам.

Утре предстоят два мача с българско участие. В категория до 85 килограма Семион Болдирев ще се изправи срещу Марвин Гилардучи (Италия). При най-тежките (+90 кг) Кирил Георгиев ще има много солиден съперник в лицето на украинеца Дмитро Ловчинский, участник на Олимпийските игри в Париж 2024.