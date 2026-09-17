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Веласкес след 0:1 от "Залцбург": Един от най-добрите мачове на "Левски"

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Хулио Веласкес, предводителят на "Левски", не спира да дава указания на играчите си. СНИМКА: ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ

Това бе един от най-добрите мачове на "Левски", откакто аз съм треньор на тима.

Това каза предводителят на "сините" Хулио Веласкес след поражението 0:1 от "Залцбург" на старта в Лига Европа.

"Когато сложим картите на масата, нашето представяне бе изключително добро. Горд съм с нашите играчи, минимално заслужавахме равенството", започна Веласкес.

"Ако имаше отбор, който заслужаваше победата, това бе "Левски". Ние трябва да знаем капацитета си. Днес играхме на ниво Лига Европа. От първата минута показахме намеренията си срещу силен европейски отбор. Опитахме да атакуваме, да отнемаме топката, да ги провокираме да бъркат. Много съм горд с играчите, но съм разочарован от резултата, защото те заслужаваха друг резултат. Огромни благодарности към нашите фенове, които създадоха невероятна атмосфера и след мача показаха своята оценка към отбора", добави испанският специалист.

Хулио Веласкес, предводителят на "Левски", не спира да дава указания на играчите си. СНИМКА: ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ

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