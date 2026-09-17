След рекорда в София България поиска 6-о европейско по волейбол за мъже

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След софийския рекорд от 13 186 зрители в мачовете от европейското първенство по волейбол за мъже, на което домакини освен родината ни са Италия, Румъния и Финландия, президентът на федерацията Любо Ганев обяви, че се подготвя нова кандидатура.

Тя е за континенталния шампионат през 2030-а. При успех това би било 6-о европейско по волейбол у нас след 1950, 1981, 2015 (заедно с Италия), 2023 (заедно с Италия, Северна Македония и Израел) и сега.

Ганев обяви, че домакинството е довело инвестиции за 20 млн. евро. Легендата говори при връчването на почетните знаци на Столичната община за мъжкия ни тим. С такива бе удостоен и тимът на България по волейбол за девойки до 19 г.

Признанието дойде в празничния за София 17 септември. Предната вечер националите на селекционера Джанлоренцо Бленджини хвърлиха в невиждана отдавна еуфория зала “Арена София” с победа 3:2 над действащия европейски шампион Полша в последния мач от груповата фаза.

За съжаление или не, предстои да разберем, България остана на третото място в групата.

Така съперник в 1/8-финалите ще е Германия. Бундестимът завърши втори в групата в Румъния.

При успех срещу немците волейболистите ще се изправят 99% отново срещу Полша.

В 1/8-финалите континенталните първенци срещат непретенциозния тим на Литва. И двата мача ще са отново в София от 19 ч.