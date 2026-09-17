Боримиров: Осъзнахме грешката си с билетите

"Осъзнахме грешката си и утре ще се реваншираме".

Така Даниел Боримиров, член на Съвета на директорите на "Левски" коментира недоволството на феновете за скъпите билети за двубоите от Лига Европа. По време на първия - загуба 0:1 от "Залцбург" привържениците на "сините" дори издигнаха транспарант, че исканите пари са много и клубът трябва да внимава.

"По нищо не отстъпвахме на отбора на "Залцбург". При тях си пролича класата. Направихме грешка в защита и те се възползваха от нея. Гледаме напред. Важното е, че показахме добър футбол", каза Боримиров.