ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Боримиров: Осъзнахме грешката си с билетите

Времето София 19° / 17°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23581744 www.24chasa.bg

Боримиров: Осъзнахме грешката си с билетите

2428
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Даниел Боримиров Снимка: Георги Банов

 "Осъзнахме грешката си и утре ще се реваншираме".

Така Даниел Боримиров, член на Съвета на директорите на "Левски" коментира недоволството на феновете за скъпите билети за двубоите от Лига Европа. По време на първия - загуба 0:1 от "Залцбург" привържениците на "сините" дори издигнаха транспарант, че исканите пари са много и клубът трябва да внимава.

"По нищо не отстъпвахме на отбора на "Залцбург". При тях си пролича класата. Направихме грешка в защита и те се възползваха от нея. Гледаме напред. Важното е, че показахме добър футбол", каза Боримиров.

Даниел Боримиров Снимка: Георги Банов

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Екатерина Лазаревска: Ако човек не заложи на себе си, може ли да заложи на някой друг?