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Алекс Николов реализатор №1 на европейското, Мони и капитанът Грозданов в топ 3 по асове и блокади

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Алекс Николов записва поредна точка. Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Основният носител на точки за България Алекс Николов заема първото място при реализаторите след края на груповата фаза от европейското първенство по волейбол.

22-годишният посрещач има 117 точки в 19-те гейма на България. Следват Силвестер Мейс (Нид, 99, 21) и Шай Майо Либерман (Изр, 93, 19).

При изпълнителите Мони Николов е втори с 15 аса, а лидер е изтормозилият ни украинец Олех Плотницки с 19 от 17 гейма.

Капитанът Алекс Грозданов е трети по блокади с 16. Пред него са Мартин Колсон (Бел, 21, 19 гейма) и Расмус Микелсонс (Дан, 17, 18 гейма).

Алекс Николов записва поредна точка.

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