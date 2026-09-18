След полска атака Алекс Николов: Как наричате 22-годишно момче „убиец"

Асът на националния по волейбол Алекс Николов бе атакуван гневно от полски фенове заради жест по време най тайбрека от последния мач в груповата фаза на европейското в София, спечелен драматично от момчетата ни с 3:2.

След своя точка 22-годишният посрещач, явно под влиянието на висок адреналин, с гръб към мрежата и лице към българските фенове бе уловен да прави жест, който наподобява прерязване на гърлото.

Именно това разгневи доста полски привърженици. Николов бе наречен от тях "убиец" и "прерязвач на гърла". В коментарите обаче се появиха и такива, според които с оглед на високия емоционален залог не се е случило нищо кой знае какво.

В социалните си мрежи Алекс публикува следния отговор:

"Искам да се изкажа по един „проблем", който беше раздухан след вчерашната ни победа над Полша.

Това е послание към всички волейболни фенове, но най-вече към поляците. Първо, полските привърженици имат репутацията на едни от най-образованите и интелигентни фенове в света. Вашата волейболна култура е на най-високото възможно ниво и съм сигурен, че подкрепата, която усеща отборът ви, е несравнима.

Именно затова очаквам от вас да проявите най-голямо разбиране, когато става дума за емоциите, празнуването и провокациите на игрището. Особено предвид факта, че полският отбор е доста противоречив пример в това отношение — нещо, против което, честно казано и както всички знаят, нямам абсолютно нищо. Напротив, наслаждавам се на високото ниво на техническата надпревара толкова, колкото и на така наречената „ментална война" или психологическата страна на спорта.

През годините съм бил критикуван и наричан с какви ли не имена заради това, че нося сърцето си на ръкава и показвам неподправената страст и енергия, които изпитвам, когато играя този спорт. Напълно осъзнавам, че това не е по вкуса на всеки, нито искам или очаквам всеки да ме харесва като състезател. Но независимо от случващото се на игрището по време на мача, винаги съм първият, който подава ръка на съперника, защото в нашия спорт сме противници само от първия до последния съдийски сигнал.

Но ето какво не мога да приема: да наричате 22-годишно момче „убиец" или „прерязвач на гърла" заради празнуване, насочено към НАШАТА СОБСТВЕНА публика и резервните ни състезатели, в разгара на тайбрек, когато емоциите са в своя пик - това, честно казано, е пълен АБСУРД. Осъзнавате ли изобщо КОЛКО много изваждате всичко от контекста?

Излишно е да казвам, че НИТО ЗА МИГ мисъл за насилие, още по-малко за „убийство" на някого заради волейболен мач, дори не се е доближавала до ума ми.

НУЛЕВО - и подчертавам, НУЛЕВО - намерение за неуважение или проява на „бруталност" е имало. ОСОБЕНО към колеги волейболисти.

Горещо ви съветвам да държите подобни мисли възможно най-ДАЛЕЧ от нашия спорт.

Отново - не ме харесвайте като състезател колкото искате, но не поставяйте под въпрос ЧОВЕШКАТА ми страна и не слагайте името ми и думата „убиец" в едно и също изречение.

Нека всички запазим непредубедеността си, дори когато гледаме играчите през определена призма — особено когато дълбоко в себе си всички знаете, че не е имало никакво лошо намерение.

Ако е Божията воля да се срещнем отново по-нататък в турнира, вярвам, че ще направим още един исторически мач, на който всички волейболни фенове да се насладят.

С най-голямо уважение пожелавам на всички здраве и успехи."