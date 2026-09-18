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https://www.24chasa.bg/sport/article/23581785 www.24chasa.bg

Григор Димитров №11 по спечелени пари от действащите тенисисти

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Григор Димитров

Българската звезда от световен ранг в тениса Григор Димитров е №1 по спечелени пари от действащите играчи. Стартиралият кариерата си в тура през 2009 г. хасковец е натрупал 32 438 339 долара от наградни фондове.

Резонно №1 по богатство е сърбинът Новак Джокович със 194 831 590. Следват Александър Зверев (Гер, 74 057 475), Яник Синер (Ит, 69 543 958), Карлос Алкарас (Исп, 65 777 598), Данил Медведев (Рус, 52 798 447), Стан Вавринка (Швейц, 38 729 579), Стефанос Циципас (Гър, 38 714 589), Андрей Рубльов (Рус, 34 236 561), Марин Чилич (Хър, 33 520 563) и Тейлър Фриц (САЩ, 32 528 408).

Мач между Григор Димитров и Елмер Мьолер ще даде началото на дуела между България и Дания от турнира за купа “Дейвис”. Това отреди тегленият жребий за срещата от Световна група I на световното отборно първенство по тенис за мъже.

Двубоят ще се проведе днес и утре в Хилерьод (предградие на Копенхаген) с капацитет 2800 зрители.

Във втората среща на корта ще излязат Илиян Радулов и звездата на домакините Холгер Руне. В събота срещите започват с мача на двойки, който противопоставя българския тандем Александър Донски и Пьотр Нестеров срещу Аугуст Холмгрен и Карл Емил Овербек.

След това предстоят двубоите на сингъл съответно между първите и вторите ракети на двата отбора.

Григор Димитров

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