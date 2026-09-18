За първи път в България: A1 Motor Park приема финала на Alpe Adria International Motorcycle Championship

От 25 до 27 септември A1 Motor Park ще бъде домакин на шестия и финален кръг от Alpe Adria International Motorcycle Championship

За първи път международният шампионат идва в България – и то точно за решаващия уикенд на сезона, когато ще бъдат разпределени последните точки и ще станат ясни крайните победители. Alpe Adria International Motorcycle Championship е утвърден международен шампионат по пистов мотоциклетизъм, провеждан под егидата на Alpe Adria Motorcycle Union и FIM Europe. През 2026 г. календарът преминава през шест държави и включва известни европейски трасета като Brno, Cremona Circuit и Slovakia Ring, преди сезонът да завърши на A1 Motor Park.

В шампионата участват над 500 състезатели в различните категории. През настоящия сезон на старт застават пилоти от 23 държави, разпределени в 14 състезателни класа, като средно около 200 състезатели участват във всеки кръг.

Финалът в България поставя A1 Motor Park редом до едни от утвърдените европейски писти в календара на Alpe Adria. Именно тук ще се решат част от най-важните битки за сезона, а най-добрите пилоти от Централна и Югоизточна Европа ще се съберат за три дни тренировки, квалификации и състезания.

В рамките на същия уикенд на A1 Motor Park ще се проведат и кръгове от Балканския и Националния шампионат по мотоциклетизъм, което превръща трите дни в една от най-силните мотоциклетни състезателни програми у нас през годината.

Alpe Adria обаче е много повече от случващото се на пистата. Това е шанс да видиш международния моторспорт отблизо – напрежението в боксовете, работата на механиците, концентрацията на пилотите и емоцията непосредствено преди изгасването на стартовите светлини.

На A1 Motor Park ще видиш както утвърдени състезатели, така и пилоти, които днес изграждат имената си в международния моторспорт и утре могат да се борят за световни титли.

25–27 септември 2026 | A1 Motor Park

Билет: 20 евро за ден | Безплатен вход за деца до 12 години

Скоростта ни свързва. На Alpe Adria скоростта се превръща в легенда.