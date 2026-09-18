17-годишен вкара два гола за "Манчестър Сити"

17-годишният Флойд Самба бе избраз за Играч на мача, след като вкара два гола при победата на "Манчестър Сити" с 5:0 над "Норич" в турнира за купата на лигата в Анлия.

Мениджърът на "Сити" Енцо Мареска включи английския полузащитник в първия отбор, след като той се отличи с изявите си при юношите до 18 години през миналия сезон, като му гласува доверие на непривичната за него позиция на централен нападател в срещата на стадион "Етихад".

Самба обаче се възползва максимално от шанса си, откривайки резултата с прецизен удар с глава в 28-ата минута. В началото на второто полувреме той отбеляза второто си попадение в двубой с фалцов удар от около 18 метра.

В четвъртия кръг на турнира за купата на лигата следващия месец настоящият носител на трофея "Сити" ще бъде приеме тима на "Брайтън".