Ямал: Хиляди пъти съм бил обект на расизъм!

19-годишният нападател на "Барселона" Ламин Ямал заяви в интервю за Movistar Plus, че не е обиден от расизма, проявен от феновете.

"Хиляди пъти съм бил обект на расизъм. Има много коментари, много погледи, които често са расистки, но хората не го осъзнават. В крайна сметка, всеки, който ме нарича "черен", не ме обижда по никакъв начин - аз съм черен, не съм от друг цвят. Дали е правилно или грешно, е друг въпрос, защото е казано по унизителен начин. Грешно е, но играейки в мач, където хората са платили, за да ме видят, няма да се ядосвам на някой, който не ме уважава", каза Ямал.