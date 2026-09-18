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https://www.24chasa.bg/index.php/sport/article/23582820 www.24chasa.bg

Ямал: Хиляди пъти съм бил обект на расизъм!

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Малкият брат на Ламин Ямал се превърна в символ на поколението в мондиала. СНИМКИ: ГЕТИ

19-годишният нападател на "Барселона" Ламин Ямал заяви в интервю за Movistar Plus, че не е обиден от расизма, проявен от феновете.

"Хиляди пъти съм бил обект на расизъм. Има много коментари, много погледи, които често са расистки, но хората не го осъзнават. В крайна сметка, всеки, който ме нарича "черен", не ме обижда по никакъв начин - аз съм черен, не съм от друг цвят. Дали е правилно или грешно, е друг въпрос, защото е казано по унизителен начин. Грешно е, но играейки в мач, където хората са платили, за да ме видят, няма да се ядосвам на някой, който не ме уважава", каза Ямал.

Малкият брат на Ламин Ямал се превърна в символ на поколението в мондиала. СНИМКИ: ГЕТИ

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