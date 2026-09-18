Страх ли е това? Поляк с "два пистолета" остана невидим, а направиха Алекс Николов "убиец" (Видео)

Реализатор №1 на европейското по волейбол Алекс Николов бе обвинен от полската агитка за "убиец" поради жест, направен в кулминационния момент на тайбрека от мача България - Полша в груповата фаза, който завърши с 3:2 за "лъвовете".

Полската истерия в социалните мрежи обаче показа двоен стандарт - сочене на съперника и насаждане на тежки обвинения и омраза заради неговата емоция, а в същото време - затваряне на очите за проявата на подобен жест от страна на либерото на Полша. Той също прави емоционална реакция при успешна атака на световните шампиони. Нещо, което иначе щеше да си мине незабелязано и като част от страстите на играта, ако не беше фейсбук истерията срещу Алекс Николов.

В по-ранна фаза на мача либерото на Полша Якуб Попивчак прави жест, подобен на този на Алекс Николов - "стреляне с два пистолета". Но по обясними причини полската интернет буря обвинява в насилие българския състезател, а за сходната ситуация - "не вижда" своя.

Либерото на Полша Якуб Попивчак "стреля" с два "пистолета" след спечелена точка за отбора му от последния мач в груповата фаза в София с България. ВИДЕО: ФЕЙСБУК

А след като кадри и на "пистолетите на Поливчак" им бяха споделени от български фенове под полските публикации, за жестовете на Поливчак се намираха оправдания, но онези на българския ас били недопустими. Освен двоен стандарт, може би вече лъха и на мъничко страх преди евентуалния четвъртфинал между България и Полша отново пред претъпкатаната зала в София.

Друг е въпросът, че освен Поливчак друга фигура от полския състав - Томаш Форнал, беше забелязан да се хили ехидно в лицето на българите при неуспешна атака на "лъвовете". Горещи емоции по време на драматичен мач.

След 2-те поредни точки, направени от Алекс Николов, които решиха победителя в инфарктния последен мач на груповата фаза в София, асът ни отпразнува към своите съотборници и българската публика с жест на "прерязване на гърло". Алекс бе с гръб към поляците, обърнат към своята публика. Но този жест разяри настоящите европейски шампиони и даде повод да нарекат реализатора ни "убиец" и "прерязвач на гърла".

"През годините съм показвал суровите си реакции по време на мач и осъзнавам, че не се харесва на всеки. Въпреки това аз винаги съм първия, който здрависва опонента след игра, защото в нашия спорт сме съперници само от първото до последното изсвирване на рефера. Абсурдно е да наричате 22-годишно момче "убиец" или "прерязвач на гърла" заради жест в знак на победа, отправен към нашата публика, в разгара на тайбрек, когато емоциите заемат своя връх. Не е нужно дори да споменавам, че абсолютно никаква мисъл за насилие не е преминала през съзнанието ми. Може да не ме харесвате като атлет, но никога не поставяйте под въпрос човещината ми. Не слагайте името ми до думата "убиец", написа Николов в социалните си мрежи.

При бъдещ успех за двете държави в 1/8 финалите те отново ще премерят сили в драматичен сблъсък на 1/4 финалите в "Арена София" на 22 септември от 19 часа.