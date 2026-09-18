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https://www.24chasa.bg/sport/article/23583381 www.24chasa.bg

"Левски" - единственият отбор без точен удар в Лига Европа

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"Левски" се завърна на европейската сцена след 16 г. СНИМКИ: ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ

Завръщането на "Левски" в Лига Европа бе белязано от антирекорд. "Сините" на Хулио Веласкес са единственият тим в надпреварата, който не отправя нито един точен удар в първия кръг на състезанието.

Както е известно, родният шампион загуби 0:1 на старта от "Залцбург" на "Васил Левски", без да накара нито веднъж стража на гостите да се намеси.

Първенецът на България е пробвал общо 14 удара към австрийците. Общо 8 от тях са блокирани, а останалите 6 извън вратата. Иначе "Залцбург" има по-малко шансове - 12. Над половината - 7 от тях, обаче са в рамката на Вуцов.

От всички тимове от основната фаза на Лига Европа, само "сините" могат да се похвалят с "постижението", че техен играч не е застрашил противниковия вратар.

"Левски" се завърна на европейската сцена след 16 г. СНИМКИ: ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ

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