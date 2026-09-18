На 3 октомври лекари с техните семейства се изправят срещу футболни легенди на стадиона на НСА

На 3 октомври 2026 г. футболният терен на Националната спортна академия (НСА) ще събере на едно място лекари от Аджибадем Сити Клиник Болница Ортопедия с техните семейства и ветерани на ПФК Левски. Благотворителният мач ще започне в 11:00 ч., а средствата от билетите на стойност 10 евро ще бъдат използвани за закупуването на автоматичен външен дефибрилатор (AED), който ще бъде дарен на НСА.

Капитан на лекарския отбор ще бъде д-р Бисер Бочев, ортопед-травматолог и началник на сектор „Артроскопии“ в болницата, който същевременно е и лекар на ПФК Левски. Този път той ще се изправи срещу футболистите, за които обичайно се грижи. На терена ще бъде и синът му.

Сред останалите участници са медицинският директор на болницата д-р Николай Тивчев и синът му, д-р Димитър Лашков, д-р Христо Христов и синът му, д-р Виктор Стаменов, д-р Георги Петков, д-р Пламен Велев, д-р Траян Нинов и д-р Кристина Цветкова – ортопед-травматолог и единствената жена на целия терен.

Сред ветераните на ПФК Левски, които ще излязат на терена, са Елин Топузаков, Георги Сърмов, Владимир Гаджев, Милан Коприваров, Станислав Ангелов – Пелето, Димитър Телкийски – Мечо, Валери Божинов, Христо Йовов, Георги Чиликов, Емил Велев – Кокала и други емблематични имена от историята на клуба.

В мача ще се включат и членове на семействата на служители на болницата. Сред тях ще има деца на лекари и служители от различни звена, като най-малкият участник е на 5 години.

Един пациент и един фен ще влязат в играта

На 10 септември стартира игра във Facebook страницата на Аджибадем Сити Клиник Болница Ортопедия, а в последствие това ще е случи и на тази на ПФК Левски. Ще бъде избран един пациент на болницата, който ще се присъедини към лекарския отбор, както и един фен, който ще застане на вратата на отбора на ветераните.

Един мач. Два отбора. Няколко поколения. И една кауза, която е по-важна от резултата –НСА да има AED, който може да помогне в най-важната първа минута при спешен случай.

На 3 октомври от 11:00 ч. всеки може да стане част от каузата. Билетите се разпространяват в мрежата и с любезното съдействие на Eventim и могат да се закупят от ТУК

Защото здравето е екипна победа.