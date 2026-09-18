Александър Димитров обяви състава на България за старта в Лигата на нациите, Илия Груев е в него

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Селекционерът на България Александър Димитров обяви списъка с футболисти, на които ще разчита в предстоящите четири мача от турнира Лига на нациите.

Сред тях е възстановеният от травма футболист №1 на България за миналата година Илия Груев, но липсват капитанът Кирил Десподов и Филип Кръстев, които още не са се справили с травми.

Първите 4 мача от Лигата на нациите:

26 септември, 19:00 ч.: България – Люксембург, ст. "Христо Ботев", Пловдив

29 септември, 21:45 ч.: България – Естония, ст. "Христо Ботев", Пловдив

3 октомври, 19:00 ч. (16:00 ч. местно време): Исландия – България, ст. "Лаугардалсвьолур", Рейкявик

6 октомври, 21:45 ч. (20:45 ч. местно време): Люксембург – България, ст. "Стад дьо Люксембург", Люксембург

Ето и списъка с повиканите играчи:

Вратари

Димитър Митов (Санкт Паули), Даниел Наумов (Ботев Пд), Алекс Божев (ЦСКА 1948)

Защитници

Кристиан Димитров (Левски), Андреа Христов (Визела), Теодор Иванов (ЦСКА София), Иван Турицов (Динамо Батуми), Християн Петров (Хееренвеен), Димитър Велковски (Арда), Йоан Стоянов (Апоел Беер Шева), Стефан Велков (Сьондериске)

Полузащитници

Емил Ценов (Оренбург), Андриан Краев (Апоел Тел Авив), Петко Панайотов (ЦСКА София), Ивайло Чочев (Лудогорец), Кристиян Стоянов (Славия), Илия Груев (Лийдс), Асен Чандъров (Ботев Пд)

Нападатели

Марин Петков (Ал-Таавун), Лукас Петков (Елверсберг), Мартин Минчев (Краковия), Здравко Димитров (Мардин), Георги Русев (ЦСКА 1948), Кристиян Балов (Цървена звезда), Станислав Иванов (Арда), Борислав Цонев (ЦСКА 1948), Владимир Николов (Славия)