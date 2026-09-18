И Здравко Здравков може да смени Разград с Трабзон

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Треньорът на вратарите в „Лудогорец" Здравко Здравков може да последва Томас Райс в „Трабзон", твърди турският журналист Фуркан Узун.

Бившият национал е познат в Турция от престоя си в „Истанбул", „Адана" и „Ризе". Ако премине в „Трабзон", той ще работи с камерунския страж Андре Онана (бивш играч на „Барселона", „Аякс", „Интер" и „Манчестър Юнайтед").

Немският специалист Томас Райс напусна „Лудогорец", за да поеме турския клуб, където играят още Мохамед Салах и Фабиньо. „Трабзон" е и съперник на „ЦСКА" в Лигата на конференциите, като гостува в София на 26 ноември от 22,00 часа.