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41-годишният Роналдо викнат в националния на Португалия и за Лигата на нациите

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Кристиано Роналдо Снимка: instagram.com/cristiano/

Петкратният носител на "Златната топка" Кристиано Роналдо бе извикан в националния на тим на Португалия за предстоящите мачове от турнира Лига на нациите, съобщиха от пресслужбата на отбора.

За Португалия предстоят домакинства срещу Уелс (24 септември) и Норвегия (4 октомври), както и две гостувания - срещу Норвегия (27 септември) и Дания (1 октомври).

Нападателят на саудитския "Ал Насър" Роналдо е на 41 години. Той е петкратен победител в Шампионската лига, европейски шампион и двукратен победител в Лигата на нациите.

Кристиано Роналдо има 233 мача за представителния тим на Португалия, като е отбелязал 146 гола.

Кристиано Роналдо Снимка: instagram.com/cristiano/

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