Стадионът на "Локо" (Пд) вече ще носи името на легендата Христо Бонев

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Общинският съвет на Пловдив прие решение стадион „Локомотив" да носи името на една от най-големите личности в историята на клуба и българския футбол - Христо Бонев!, съобщават "железничарите".

"Легендата на "черно-белите" е неразделна част от историята на нашия клуб. Той посвещава своята спортна и професионална кариера основно на ПФК "Локомотив" - като футболист, треньор, а днес е негов почетен президент. Христо Бонев е и почетен гражданин на Пловдив.

От днес името „Христо Бонев" ще остане завинаги свързано и с дома на ПФК "Локомотив" - мястото, на което поколения локомотивци са преживявали своите най-големи футболни моменти. Това е огромно признание за човека, оставил трайна следа в историята на клуба и в спортния живот на България! Щастливи сме, че това става в годината, в която честваме 100 години!

Стадион „Христо Бонев" - име, достойно за историята на "Локомотив" и българския футбол! Само Локо!", написаха от клуба.