Петица за “Левски” след 1/3 от сезона

Хулио Веласкес трябва да промени нещо най-вече в атака, за да може отборът му да е конкурентоспособен във втория по сила турнир на УЕФА

Изненадващо или не, но “Левски” изигра близо 1/3 от мачовете си за целия сезон, а току-що бе преполовен септември. Кампанията за шампиона на България започна в началото на юли, а до момента предвожданият от Хулио Веласкес тим натрупа цели 19 двубоя - 9 в първенството, 9 в европейските турнири и един за суперкупата на страната. А общо мачовете на “сините” до края на кампанията през май трябва да са малко над 60, по груби сметки, разбира се - в зависимост от това докъде ще стигне отборът за националното отличие и новото състезание, което БФС реши да сложи в календара - купата на елита.

Сега пред испанския предводител и играчите му идва една много удобна пауза от повече от 20 дни. Хем да се възстановят от т.нар. сгъстен цикъл, хем и да се измисли нещо най-вече за Европа, защото едно е в т.нар. роден елит, но Лига Европа е друга бира. С тактиката и прийомите от Първа лига няма как това да се случи.

Това се видя при завръщането на “сините” в основната фаза на втория по сила турнир на УЕФА след 16-годишно чакане. 0:1 от “Залцбург” в първия двубой от същинската фаза на Лига Европа даде отговори на много въпроси. “Левски” има аргументи да се противопоставя на определено по-класен съперник (австрийците са от втора урна с коефициент от 45, а “сините” от последна - със 7) на преса, единоборства, владение на топката и т.н. Но... само с анализ и добра физическа подготовка няма как да се очаква “сините” да печелят на международната сцена.

Трябват и голове. А за да се стигне до тях - точни удари към вратата. Е, срещу “Залцбург”, оценен на повече от 100 млн. евро, “Левски” бе кръгла нула в това отношение.

Докато срещу по-слаби от австрийците съперници през кампанията в Европа, като “Борац”, “Университатя” (Крайова) и “Кайрат”, триото в нападение, в което всъщност нито един измежду Евертон Бала, Армстронг Око-Флекс и Рейналдо не е централен нападател, бе резултатно и се скъсваше от положения, срещу наистина солидни опоненти - него просто го нямаше.

Примерите са мачове с АЕК от плейофа за влизане в Шампионската лига и този срещу “Залцбург” в четвъртък вечерта на “Васил Левски”. В трите срещи “Левски” няма вкаран гол. Е, срещу гърците, в два мача, поне имаше точни удари. Просто отбранителната линия на съперници от такъв калибър е наясно с играта на “сините”. Знае откъде може да дойде онзи ключов пас, който да разкъса защитата.

Напълно е подготвен за това как един от бързите футболисти на “Левски” ще изскочи зад гърба на отбраната. Наясно са и за подредбата при статични положения, където шампионите също са много силни. С две думи - “Левски” е предвидим за големите отбори. Просто няма как да ги изненада.

Ясно е, че Хулио Веласкес не е магьосник. Разполага с тази група от играчи, които безспорно имат огромни качества. С голяма част от тях испанецът прекъсна 14-годишната хегемония на “Лудогорец” на домашната сцена. Върна отбора на европейската сцена. Но за да е конкурентоспособен “Левски”, в турнирите на УЕФА трябва някаква промяна в стила на игра. Дали да се заложи на типичен нападател, с който отборът неминуемо изглежда различно. Или пък друго, спецът от Саламанка знае най-добре.

Просто е ясно, че първо в “Левски” нямат европейския опит и няма как да е по друг начин. След това - съперниците играят в по-силни първенства - Нидерландия, Полша, Англия, Франция, Италия, Чехия. Може би само с норвежкия “Лилестрьом” “сините”, при това вкъщи, ще имат пълно господство на терена, ако играят както срещу “Залцбург”. Защото срещу австрийците “сините” и за секунда не показаха, че отстъпват кой знае колко на бързите, технични и много класни млади играчи в състава на съперника. И ако не беше грешката в защитата, двубоят най-вероятно щеше да завърши 0:0. А при повече опит и майсторство, трите точки можеше да останат в София.

Да, факт е, че Веласкес държи на своята философия. Да пробва да се надиграва с всички тимове, без значение кой е от другия край на терена. Но сега има 20 дни, за да изпробва и нови модели на игра.

Иначе кардинално “Левски” заслужава много добра оценка от 5 по шестобалната система от началото на кампанията. “Сините” са лидери в първенство с 2 точки пред основните конкуренти. Отборът се върна на голямата европейска сцена. Показва добри игри, с изключение на 3 срещи - шамара от АЕК 0:4 в Атина, абсолютното размазване от ЦСКА - 2:4 за суперкупата на България, и равенството 0:0 в последния мач от Първа лига.

Отборът на Веласкес, а и самият испанец, показаха, че няма невъзможни неща пред тях. И всичко се случва стъпка по стъпка, без надскачане. Защото само преди година едва ли дори и най-запалените фенове на “сините” са вярвали, че отборът им ще вдигне шампионския трофей през май, а 4 месеца по-късно ще е в основната фаза на Лига Европа.