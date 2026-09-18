Европейската централа по билярд и снукър се мести в София

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Централният офис на Европейската билярд и снукър асоциация ще бъде преместен в София, съобщиха от Българската снукър федерация.

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов проведе разговор днес с президента на Европейската билярд и снукър асоциация Максим Каси, с когото обсъди развитието на снукъра в България. На срещата присъстваше и президентът на Българската снукър федерация Олег Велинов, който преди дни бе избран за вицепрезидент на европейската централа.

По време на срещата бяха обсъдени възможностите за по-широко популяризиране на снукъра в страната и за привличане на повече деца и млади хора към спорта.

Велинов представи плановете на родната федерация за популяризирането на снукъра сред децата чрез инициативи в училищата. Той подчерта, че спортът развива концентрацията, стратегическото мислене, прецизността и самодисциплината, поясниха от Българската снукър федерация.

Максим Каси е в България по повод европейските първенства по снукър, които се провеждат в София между 9 и 24 септември.