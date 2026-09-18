Григор Димитров се завърна с победа за България в купа "Дейвис" след обрат над датчанин

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При завръщането си след пауза от 11 г. в тима на България за купа "Дейвис" най-добрият ни тенисист в историята Григор Димитров направи обрат срещу Елмер Мьолер 6:7 (2), 6:3, 6:4 в първия мач от дуела срещу Дания в предградието на Копенхаген Хилерьод.

Сблъсъкът е от Световна група I на световното отборно първенство по тенис за мъже. След това на на корта излязат Илиян Радулов и звездата на домакините Холгер Руне.

В първия сет на стартовия мач Димитров и Мьолер се пробиха по веднъж, но в крайна сметка се стигна до тайбрек. В него датчанинът бе направо безкомпромисен. Дръпна с 3:0, преди Григор да вземе една точка. След това направи 5:1, за да приключи сета, като отпусна само две точки на Григор.

Вторият сет обаче вървеше наравно само до 2:2, след което българинът рязко подобри играта си, постигна два пробива и затвори всичко с 6:3.

В последния трети Григор направи пробив за 5:4 и после затвори мача с 6:4.

В събота срещите започват с мача на двойки, който противопоставя българския тандем Александър Донски и Пьотр Нестеров срещу Аугуст Холмгрен и Карл Емил Овербек.

След това предстоят двубоите на сингъл съответно между първите и вторите ракети на двата отбора. Играе се до три спечелени мача от общо пет срещи. Всички мачове са във формат до два спечелени сета.

Капитанът Валентин Димов ще разчита на:

Григор Димитров – №128 на сингъл

Александър Донски – №82 на двойки и №519 на сингъл

Пьотр Нестеров – №301 на сингъл

Илиян Радулов – №596 на сингъл

Александър Василев – №615 на сингъл

Юношеският шампион от „Уимбълдън" и US Open за 2025 г. Иван Иванов (№508) също е с отбора в Дания.

В щаба на националния отбор са помощник-треньорът Тихомир Грозданов, лекарят Георги Попов, масажистът Любомир Панев и нутриционистът Слави Славов.

Дания е в състав:

Холгер Руне – №144 на сингъл

Елмер Мьолер – №174 на сингъл

Аугуст Холмгрен – №241 на сингъл

Карл Емил Овербек – №289 на сингъл

Йоханес Ингилдсен – №157 на двойки / №956 на сингъл

Капитан: Фредерик Нилсен

Предстоящият двубой е от изключително значение за България. При победа националният ни отбор ще се завърне в Световната група на Купа „Дейвис", докато при загуба ще играе през следващия февруари за оставане в Световна група I. В