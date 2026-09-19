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Стоянчов в "Левски" до 2029 г.

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Снимка: "Левски"

„Левски" и нападателят Стивън Стоянчов подписаха нов договор до лятото на 2029 година, обявиха от "Герена".

"Юношата на клуба има до момента 9 мача и 1 гол с екипа на представителния отбор на ПФК „Левски". Стоянчов дебютира със „синята" фланелка на 14 юли 2026 година при победата с 4:0 на стадион „Георги Аспарухов" над „Борац" (Баня Лука), а на 22 август 2026 година вкара и първия си гол за „Левски" при победата над „Спартак" (Варна) с 6:0 на стадион „Георги Аспарухов".

ПФК „Левски" благодари за професионалното отношение и пожелава на Стивън Стоянчов още много голове, победи, трофеи и щастливи мигове със синята фланелка", написаха столичани.

Снимка: "Левски"

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