Дания изравни на България в Копенхаген - 1:1

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Илиян Радулов загуби втората среща на сингъл срещу бившия №4 в света Холгер Руне в двубоя между България и Дания от Световна група I на световното отборно първенство по тенис за мъже – Купа „Дейвис". Така резултатът след първия ден е 1:1 победи.

Двубоят се играе в зала „Royal Stage" в Хилерьод – предградие на Копенхаген, с капацитет 2800 зрители.

21-годишният Радулов отстъпи с 3:6, 3:6 пред Холгер Руне за 88 минути игра.

По-рано днес първата ракета на България Григор Димитров направи обрат и победи с 6:7(2), 6:3, 6:4 Елмер Мьолер.

Радулов изигра много силен мач и показа голямата си класа, но в крайна сметка отстъпи пред звездата на домакините.

Българинът започна отлично и след като спаси три точки за пробив в четвъртия гейм, успя да пробие подаването на датчанина и да поведе с 3:2. За съжаление Радулов загуби следващите четири гейма и отстъпи в първия сет с 3:6.

Радулов беше пробит още в първия гейм на втория сет, а след още един допуснат брейк в края загуби с 3:6.

В събота програмата започва в 13:00 часа с мача на двойки, който противопоставя българския тандем Александър Донски и Пьотр Нестеров срещу Аугуст Холмгрен и Карл Емил Овербек.

След това предстоят двубоите на сингъл съответно между първите и вторите ракети на двата отбора. Играе се до три спечелени мача от общо пет срещи. Всички мачове са във формат до два спечелени сета.

Капитанът Валентин Димов разчита на:

Григор Димитров – №128 на сингъл

Александър Донски – №82 на двойки и №519 на сингъл

Пьотр Нестеров – №301 на сингъл

Илиян Радулов – №596 на сингъл

Александър Василев – №615 на сингъл

Юношеският шампион от „Уимбълдън" и US Open за 2025 г. Иван Иванов (№508) също е с отбора в Дания.

В щаба на националния отбор са помощник-треньорът Тихомир Грозданов, лекарят Георги Попов, масажистът Любомир Панев и нутриционистът Слави Славов.

Дания е в състав:

Холгер Руне – №144 на сингъл

Елмер Мьолер – №174 на сингъл

Аугуст Холмгрен – №241 на сингъл

Карл Емил Овербек – №289 на сингъл

Йоханес Ингилдсен – №157 на двойки / №956 на сингъл

Капитан: Фредерик Нилсен

Този двубой е от изключително значение за България. При победа националният ни отбор ще се завърне в Световната група на Купа „Дейвис", докато при загуба ще играе през следващия февруари за оставане в Световна група I.