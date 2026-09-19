Дания изравни на България в Копенхаген - 1:1

Илиян Радулов загуби втората среща на сингъл срещу бившия №4 в света Холгер Руне в двубоя между България и Дания от Световна група I на световното отборно първенство по тенис за мъже – Купа „Дейвис". Така резултатът след първия ден е 1:1 победи.
Двубоят се играе в зала „Royal Stage" в Хилерьод – предградие на Копенхаген, с капацитет 2800 зрители.
21-годишният Радулов отстъпи с 3:6, 3:6 пред Холгер Руне за 88 минути игра.
По-рано днес първата ракета на България Григор Димитров направи обрат и победи с 6:7(2), 6:3, 6:4 Елмер Мьолер.
Радулов изигра много силен мач и показа голямата си класа, но в крайна сметка отстъпи пред звездата на домакините.
Българинът започна отлично и след като спаси три точки за пробив в четвъртия гейм, успя да пробие подаването на датчанина и да поведе с 3:2. За съжаление Радулов загуби следващите четири гейма и отстъпи в първия сет с 3:6.
Радулов беше пробит още в първия гейм на втория сет, а след още един допуснат брейк в края загуби с 3:6.
В събота програмата започва в 13:00 часа с мача на двойки, който противопоставя българския тандем Александър Донски и Пьотр Нестеров срещу Аугуст Холмгрен и Карл Емил Овербек.
След това предстоят двубоите на сингъл съответно между първите и вторите ракети на двата отбора. Играе се до три спечелени мача от общо пет срещи. Всички мачове са във формат до два спечелени сета.
Капитанът Валентин Димов разчита на:
Григор Димитров – №128 на сингъл
Александър Донски – №82 на двойки и №519 на сингъл
Пьотр Нестеров – №301 на сингъл
Илиян Радулов – №596 на сингъл
Александър Василев – №615 на сингъл
Юношеският шампион от „Уимбълдън" и US Open за 2025 г. Иван Иванов (№508) също е с отбора в Дания.
В щаба на националния отбор са помощник-треньорът Тихомир Грозданов, лекарят Георги Попов, масажистът Любомир Панев и нутриционистът Слави Славов.
Дания е в състав:
Холгер Руне – №144 на сингъл
Елмер Мьолер – №174 на сингъл
Аугуст Холмгрен – №241 на сингъл
Карл Емил Овербек – №289 на сингъл
Йоханес Ингилдсен – №157 на двойки / №956 на сингъл
Капитан: Фредерик Нилсен
Този двубой е от изключително значение за България. При победа националният ни отбор ще се завърне в Световната група на Купа „Дейвис", докато при загуба ще играе през следващия февруари за оставане в Световна група I.