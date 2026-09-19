ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Хари Кейн счупи рекорд със 100 гола за "Байерн" в ...

Времето София 20° / 17°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23588626 www.24chasa.bg

Хари Кейн счупи рекорд със 100 гола за "Байерн" в 98 мача от Бундеслигата

1572
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Снимка: Ройтерс

При победата на „Байерн" със 7:0 у дома срещу „Унион" (Берлин) в четвъртия кръг на Бундеслигата Хари Кейн отбеляза голове номер 100 и 101 в германското първенство. С този успех шампионите оглавиха класирането с 10 точки.

Капитанът на Англия вкара дузпа в 39-ата минута, с което достигна кота 100 само за 98 мача - с 31 двубоя по-бързо от досегашния рекорд на Дитер Мюлер („Кьолн"). Добави и втори гол с глава в 54-ата минута.

Майкъл Олисе реализира първия си хеттрик в клубния футбол (43, 73, 76).

Джамал Мусиала откри резултата в 18-ата минута.

Исмаел Сайбари (70) също се разписа.

След загубата „Унион" остава 16-и с 1 т.

Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Завещание на седмицата: Тръмп прати Канада в прегръдките на Брюксел