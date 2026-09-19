България води 4:1 в елиминации на големи първенства срещу Германия през този век

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Днешният 1/8-финал от европейското по волейбол ще е петият елиминационен сблъсък между волейболистите на България и Германия.

Момчетата на селекционера Джанлоренцо Бленджини приемат тази вечер от 19 ч в зала “Арена София” бундестима в спор за 1/4-финалите. Победителят ще се изправи между този от дуела с участието на действащия континентален шампион Полша и безспорния аутсайдер Литва. Те играят от 16 ч.

Евентуален нов сблъсък между България и Полша (този в групата завърши с фамозна победа 3:2 за националите ни) ще се състои на 22 септември от 19 ч отново в “Арена София”.

Българи и германци се срещат в елиминация за първи път през настоящия век на световното през 2010 г. в Италия. В двубой за 7-ото място волейболистите на треньора Силвано Пранди се наложиха 3:0.

Следва много важна българска победа. В 1/4-финалите на олимпийския турнир в Лондон държавният ни тим, който е воден от Найден Найденов, бие също 3:0 немците. В английската столица нашите се наредиха 4-и.

През 2013-а с Камило Плачи начело се случва същият сценарий на европейското първенство в Дания и Полша. Нашите бият 3:1 бундестима в 1/4-финалите и остават 4-и.

На домашното европейско преди 11 г. националите със селекционер Пламен Константинов бият 2 пъти Германия с по 3:0 първо в групата, а след това на 1/4-финал. И отново оставаме 4-и.

За да дойде континенталният шампионат през 2021-а в Полша, Чехия, Естония и Финландия.

В 1/8-финалите България отново със Силвано Пранди начело отстъпва с 1:3.

Трябва да се отбележи, че Германия има победа с 3:1 във финала на европейските игри в Баку през 2015-а, но в този турнир играха предимно втори избор волейболисти.

За последно бихме немците в откриващия мач на световното във Филипините миналата година, а с победата с 3:0 (40:38, 25:22, 25:20) стартира пътят на Джанлоренцо Бленджини и неговата чета до второто място на мондиала.