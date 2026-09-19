След филма за Стоичков "Черноморец" и "Нефтохимик" се завръщат на "Лазур"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Черноморец" и "Нефтохимик" се завръщат на стадион "Лазур", след като снимките за филма "Стоичков- Имало едно време в България" там приключиха на 12 септември.

Декори, снимачна и друга техника и караваните на ВИП-актьорите, сред които холивудските звезди Джеймс Франко (Йохан Кройф) и Джим Кавийзъл (Хосе Мария Мингея) вече са изнесени от спортния комплекс в Бургас.

"Нафтата" посреща "Загорец" в събота от 17 часа в мач от седмия кръг в Югоизточна трета лига.

"Акулите" пак ще стъпят на "Лазур" на 27 септември, когато приемат "Монтана" в среща от 11-ия кръг във Втора лига.

В настоящия 10-ти кръг, на "Черноморец" предстои дерби във Велико Търново срещу "Етър" в неделя от 20,30 часа.

Безплатен автобус за фенове на "акулите" осигурява президентът на бургаския клуб д-р Спасимир Иванов.