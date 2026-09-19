Весела Лечева откри националния младежки олимпийски фестивал във Враца

Председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева откри XIX Национален младежки олимпийски фестивал. Над 350 млади спортисти от цялата страна изпълниха площад „Христо Ботев" във Враца за пищната официална церемония, която приключи със запалване на олимпийския огън, заря и изпълнение на песента на Джон Ленън и Йоко Оно Imagine, която от Игрите в Токио 2020 е част от олимпийските церемонии.

Лечева подчерта, че фестивалът е много повече от спортно състезание.

„Това е празник на младостта, приятелството и уважението. На стремежа към съвършенство на всеки от вас. Сигурна съм, че мечтаете за най-високия връх - олимпийския. Пожелавам ви го от сърце. За много от вас това е първият старт, началото на пътя към успеха. Убедена съм, че през тези дни Враца ще се превърне в място, където мечтите срещат възможностите, талантът намира своята сцена, а честната игра и взаимното уважение ще бъдат най-големите победители. Вярвам, че сред участниците във фестивала са бъдещите европейски, световни и олимпийски шампиони, които един ден с гордост ще представят България на най-престижните международни спортни форуми", заяви Весела Лечева.



Тя подчерта, че във Враца се поставя началото на нов начин за организиране на Националните младежки олимпийски фестивали, като оттук нататък градът домакин ще е различен всяка година.

"Враца заслужи това начало с усилията на кмета Калин Каменов и неговия екип за реконструкция, модернизация и инвестиция в спортните съоръжения. Заслужих това начало с усилията си за развитието на спортното движение в България. Поздравления и благодарност", зави още Лечева.

Председателят на БОК благодари още на Министерството на младежта и спорта, Българския спортен тотализатор, националните спортни федерации, спортните клубове, организаторите, доброволците и всички, които с професионализъм и отдаденост допринасят за провеждането на фестивала.

Кметът на Община Враца Калин Каменов приветства младите спортисти и подчерта значението на домакинството на фестивала за града.

„Добре дошли във Враца! Ще се радвам тук да се почувствате като у дома си – да усетите духа на града и да видите спортната инфраструктура, която през годините изградихме с много усилия и отдаденост. За нас е чест градът да бъде домакин на XIX Национален младежки олимпийски фестивал.

Уважаеми спортисти, бъдете устремени, защото вашите постижения днес ще бъдат пример и ще вдъхновява следващите поколения – защото успехът е път, който показва на тези след нас, че с труд, постоянство и вяра мечтите могат да се превърнат в реалност", заяви кметът Калин Каменов.

Калин Каменов

Той пожела на всички участници да дадат най-доброто от себе си и да приемат всяко състезание като възможност за развитие.

Георги Александров, съветник на президента прочете поздравителен адрес от Илияна Йотова.

С приветствие към младите състезатели се обърна и заместник-министърът на младежта и спорта Юлия Тодорова. Тя поздрави участниците и организаторите и пожела на младите спортисти достойно представяне, силен спортен дух, нови приятелства и незабравими емоции.

Специално внимание по време на церемонията бе отделено на родителите. Традиционната олимпийска „клетва" бе допълнена от специално „обещание" от името на родителите, което бе произнесено от известния врачански лекоатлет Ивайло Младенов – европейски шампион в скока на дължина, дългогодишен национален рекордьор в дисциплината и настоящ треньор.

Тазгодишното издание поставя и специален акцент върху устойчивостта и опазването на околната среда. БОК и Община Враца със съдействието на ЕКОПАК България организират разделно събиране на отпадъците от опаковки, а с младите участници ще бъдат проведени специални беседи по темата.

В рамките на официалната церемония участниците преминаха и в тържествен дефилир, с който бяха представени младите спортни надежди на България.

Кулминацията на вечерта бе запалването на олимпийския огън, с което XIX Национален летен младежки олимпийски фестивал бе официално открит.

Гости на официалното откриване бяха още: Желязко Желязков, съветник на министъра на младежта и спорта; Иво Цанев, народен представител; Георги Павлов, президент на Българска федерация по лека атлетика; Володя Златев, президент на българска федерация по бадминтон, зам.-кметът на Враца Петя Долапчиева, общински съветници и граждани.

Вчера стартираха и първите спортни надпревари, част от фестивала. Покритият плувен басейн бе домакин на състезанията по скокове във вода. В тях победители станаха - 1 място Ива Ереминова / Стефан Василев 153,40 т.; 2 място Крис Йорданов/ Кристиян Стефанов 146,60 т.; 3 място Тома Каймаканов/ Екатерина Недялкова 140, 38 т.

На помощното игрище при стадион „Христо Ботев" започнаха и футболните срещи.

Днес продължават футболните и ръгби срещите на помощното игрище при стадион „Христо Ботев". Състезанията по бадминтон ще се проведат в покритата волейболна зала в спортния комплекс, а баскетболните срещи – на откритата площадка на площад „Христо Ботев".

Спортната стрелба и тенисът на маса ще се проведат съответно в спортните зали на ППМГ „Акад. Иван Ценов" и СУ „Христо Ботев". Плуването, водната топка и скоковете във вода са в покрития плувен басейн.

В програмата е включен и лекоатлетическият крос „Олимпийски надежди", който ще премине по маршрута от „Здравец" до площад „Христо Ботев".