Обявиха програмата на националите за старта в Лигата на нациите

Мъжкият национален отбор на България ще се събере на лагер в неделя, 20 септември, в Национална футболна база "Бояна", където ще започне подготовката си за предстоящите четири мача от турнира Лига на нациите - домакинствата на Люксембург (26 септември) и Естония (29 септември) и гостуванията на Исландия (3 октомври) и Люксембург (6 октомври).

В петък, 25 септември, селекционерът Александър Димитров ще даде своята пресконференция преди двубоя с Люксембург, която ще започне в 16:30 ч. на стадион "Христо Ботев" в Пловдив. Преди брифинга представителите на медиите, изпратили своите заявки за акредитации, ще може да получат своите пропуски. В 17:00 ч. започва и официалната тренировка на "трикольорите", като първите 15 минути от нея ще бъдат отворени за журналисти.

Пресконференцията на гостите от Люксембург е в 18:30 ч., а тренировката им е с начален час 19:00, като отново първият четвърт час от заниманието ще бъде достъпен за представителите на медиите.

В понеделник, 28 септември, отново на стадион "Христо Ботев" е пресконференцията на България преди мача с Естония. Тя ще стартира в 19:30 ч., а 30 минути по-късно - в 20:00 ч - ще започне и официалната тренировка на българската селекция (първите 15 минути ще са отворени).

Брифингът на гостите от Естония е в същия ден и е с начален час 17,15. В 18,00 започва и официалната им тренировка (първите 15 минути ще са отворени).

Националите ще заминат за Исландия в петък сутрин, 2 октомври, от Терминал 2 на летище "Васил Левски" София с чартърен полет в 9:00 ч. По-късно през деня - в 15:30 ч. местно време (18:30 ч. българско) е пресконференцията на българския тим на стадион "Лаугардалсвьолур" в Рейкявик. Половин час по-късно стартира и тренировката на "трикольорите".

Отборът на България ще излети за Люксембург от Рейкявик в неделя, 4 октомври. В понеделник, 5 октомври, на стадион "Стад дьо Люксембург" в 17:30 ч. местно време (18:30 ч. българско) ще започне пресконференцията на "трикольорите". Тренировката е с начален час 18:00 местно време (19:00 ч. българско).