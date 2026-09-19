4-дневна почивка в шампиона "Левски"

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Шампионът "Левски" излезе в 4-дневна почивка в паузата за националните отбори, като ще поднови тренировки на 23 септември.

Програмата на „сините" за следващите двубои е следната:

11 октомври (неделя) от 17:30 часа

XI кръг от Първа лига: „Черно море" – „Левски"

15 октомври (четвъртък) от 22:00 часа

„НЕК Ниймеген" – „Левски"

17–20 октомври

1/16-финал за Купата на България (жребий на 23.09)

22 октомври (четвъртък) от 22:00 часа

„Виктория Пилзен" – „Левски"

27 октомври (вторник) от 19:30 часа

XII кръг от Първа лига: „Арда" – „Левски"

31 октомври (събота) от 17:30 часа

XIV кръг от Първа лига: „Дунав" – „Левски"

5 ноември (четвъртък) от 19:45 часа

„Левски" – „Ягелония"

8 ноември (неделя) от 17:00 часа

XIII кръг от Първа лига: „Левски" – ЦСКА