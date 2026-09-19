4-дневна почивка в шампиона "Левски"

Шампионът "Левски" излезе в 4-дневна почивка в паузата за националните отбори, като ще поднови тренировки на 23 септември.
Програмата на „сините" за следващите двубои е следната:
11 октомври (неделя) от 17:30 часа
XI кръг от Първа лига: „Черно море" – „Левски"
15 октомври (четвъртък) от 22:00 часа
„НЕК Ниймеген" – „Левски"
17–20 октомври
1/16-финал за Купата на България (жребий на 23.09)
22 октомври (четвъртък) от 22:00 часа
„Виктория Пилзен" – „Левски"
27 октомври (вторник) от 19:30 часа
XII кръг от Първа лига: „Арда" – „Левски"
31 октомври (събота) от 17:30 часа
XIV кръг от Първа лига: „Дунав" – „Левски"
5 ноември (четвъртък) от 19:45 часа
„Левски" – „Ягелония"
8 ноември (неделя) от 17:00 часа
XIII кръг от Първа лига: „Левски" – ЦСКА