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Чиликов подсилва "Дунав" със защитник от чужбина

Велизар Маджаров

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Георги Чиликов Снимка: "Дунав"

Новият старши треньор на "Дунав"(Русе) Георги Чиликов ще подсили отбора със защитник от чужбина.

48-годишният специалист вече проведе 2 занимания с тима за по-малко от 24 часа, вечерта в сряда и четвъртък сутринта.

"Нормално е, след като отборът е на последно място, футболистите да не са в настроение. Ще го вдигаме. С някои от тях се познаваме отлично от миналогодишната кампания, когато се изкачихме в първа лига.  Всички мисли сега са насочени към предстоящия шампионатен домакински мач срещу "Ботев" Враца в събота. Потенциал има, ясно е, че ще гоним трите точки. През следващата седмица ще вземем солиден защитник. Чужденец ще е", призна пред "24 часа" Георги Чиликов.

В щаба му се връща анализаторът Николай Греков, с който работиха през миналия сезон при спечелването на промоция за елита.

Георги Чиликов Снимка: "Дунав"

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