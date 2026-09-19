Чиликов подсилва "Дунав" със защитник от чужбина

Новият старши треньор на "Дунав"(Русе) Георги Чиликов ще подсили отбора със защитник от чужбина.

48-годишният специалист вече проведе 2 занимания с тима за по-малко от 24 часа, вечерта в сряда и четвъртък сутринта.

"Нормално е, след като отборът е на последно място, футболистите да не са в настроение. Ще го вдигаме. С някои от тях се познаваме отлично от миналогодишната кампания, когато се изкачихме в първа лига. Всички мисли сега са насочени към предстоящия шампионатен домакински мач срещу "Ботев" Враца в събота. Потенциал има, ясно е, че ще гоним трите точки. През следващата седмица ще вземем солиден защитник. Чужденец ще е", призна пред "24 часа" Георги Чиликов.

В щаба му се връща анализаторът Николай Греков, с който работиха през миналия сезон при спечелването на промоция за елита.