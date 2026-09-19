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Избраха Атанас Фурнаджиев в управата на световния биатлон

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С 28 от 50 гласа президентът на БФБ получи 4-годишен мандат за член на Изпълкома на IBU

Атанас Фурнаджиев бе избран за член на Изпълкома на Международния съюз по биатлон (IBU) с 4-годишен мандат по време на Конгреса на организацията в Бертехсгаден (Гер). За президента на Българската федерация гласуваха 28 от общо 50 членове, Фурнаджиев получи по-голямо доверие от представилите на такива световни сили в този спорт като Франция, Канада и др., а кандидатите на Великобритания и Украйна останаха извън борда. Наред с Фурнаджиев нови членове на Изпълкома са легендарната Натали Сантер (Ит), Торе Бойгард (Нор), Тармо Карсна (Ест), Щефан Шварцбах (Гер) и Тамара Волф (Гер).

Словенецът Тим Фарчник е новият президент на Международния съюз по биатлон (IBU). Той беше избран на Конгреса на организацията в Берхтесгаден и ще заема поста през следващите четири години. 47-годишният Фарчник беше единственият кандидат за президентския пост и наследява шведа Оле Далин, който ръководеше IBU от 2018 година и нямаше право да се кандидатира за нов мандат. Фарчник е част от Изпълнителния комитет на организацията от септември 2022 година, като през последните четири години натрупа опит в ръководството на световния биатлон.

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