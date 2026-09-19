9 пъти “да”! Българските дебютанти на европейско изживяват мечтата си у дома

Може ли Евроволей 2026 да се превърне в спомен за цял живот още с първия мач? Да, да, да, да, да, да, да, да, да. Девет пъти да. Доказателството откриваме в националния отбор на България. Изключително талантливи, а все още толкова млади, “лъвовете” вече имат своето незабравимо приключение.

За 9 от 14-те избраници на Джанлоренцо Бленджини това е първото европейско първенство за мъже. И какво по-подходящо място за дебюта им? В България, в София, пред препълнените трибуни с български фенове за всеки техен мач. Безценно!

За Симеон Николов (19 г.), Жасмин Величков (19), Преслав Петков (22), Венислав Антов (22), Денислав Бърдаров (23), Георги Татаров (23), Стоил Палев (23), Руси Желев (24) и Дамян Колев (24) това е първо европейско първенство за мъже. 64,3% от отбора са дебютанти на най-големия форум на Стария континент. Само петима от българите вече познаваха тази сцена. Александър Николов (22), Аспарух Аспарухов (26), Алекс Грозданов (28), Мартин Атанасов (29) и Илия Петков (29) бяха част от Евроволей и преди това. Те познаваха и усещането от Евроволей у дома - от мачовете във Варна през 2023 г. Но си представете какво е сега в главите на младите български момчета и специално на деветимата дебютанти, когато излизат в над 12-хилядната “Арена София” в София. Още от първия мач на Евроволей 2026 България - Северна Македония. А и с всяка следваща среща. Нов мач, същите силни емоции.

“Да дебютирам за националния отбор на България на такъв голям форум, е мечта. Когато започнах като стартов състезател в отбора, си помислих: “Уау, това съм го гледал само по телевизията. Нека сега да го изживея”. Усещането е уникално. Най-хубавото е, че се случи пред българска публика. Дебют пред такава подкрепа от феновете. Просто нямам думи да го опиша”, коментира Денислав Бърдаров.

“Да дебютираме цели 9 човека на европейско първенство за мъже, и то в нашата родина, в нашата столица, пред толкова много хора - това носи много силни чувства и спомен за цял живот. Незабравимо преживяване, с което не много хора могат да се похвалят. Много е яко”, заяви Симеон Николов.

“Когато излязох за първия си мач за България на европейско първенство за мъже, изпитах вълнение, огромна радост от случващото се. Аз съм изключително голям късметлия, че първото ми европейско първенство е в България пред пълна зала. Мечтал съм за този момент. Мечтал съм и за много по-големи неща от самия дебют. Но затова са мечтите - за да се сбъдват”, заяви Жасмин Величков.

Каква е най-голямата му мечта с днешна дата? “В личен план - да се развия като състезател на най-високо ниво, а в отборен план - да постигнем всичко с България. Знам, че можем и бъдещето е пред нас. Изключително съм щастлив, че работя с толкова млади състезатели в националния отбор. Казвайки “млади” - всъщност малко по-големи от мен, но все пак... Ние сме изключително добър колектив, винаги сме заедно. Този колектив ще ни изведе до много бъдещи победи”, отговори 19-годишният Величков.

България беше най-младият отбор на световното първенство миналата година. И стигна до финала. На Евроволей 2026 петима от 14-те състезатели са под 23 г., а десет от 14-те са под 25 г. И все още няма нито един, чиято възраст да започва с 3. След финала на европейското първенство 30 г. ще навършат Мартин Атанасов и Илия Петков.

България е четвъртият най-млад отбор от 24-те участници на Евроволей 2026 със средна възраст на 14-те състезатели към 15 септември 2026 г. от 24,36 г. С по-малка средна възраст са само Латвия (22,87 г.), Израел (22,96 г.) и Швеция (24,00 г.). Най-опитен е защитаващият европейската си титла отбор на Полша (29,19 г.) - победител от Волейболната лига на нациите през 2026 г., действащ олимпийски вицешампион от Париж 2024 и бронзов медалист от световното първенство през 2025 г.

С трупане на опит българските момчета, които вече впечатлиха на световното във Филипините през 2025 г., са се устремили именно към тази мечта - успехи на всички възможни фронтове.

“Световното е минало. Факт е, че стигнахме далече. Но нищо в миналото не е важно днес. Мислим само за настоящото първенство. След това за следващите цели. Не е важно какво е станало вчера, най-важно е какво става днес и какво ще стане утре”, завърши Симеон Николов.