С 5-ия мачбол България прекърши Дания на двойки в Копенхаген и поведе 2:1 за "Дейвис"

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В голяма драма Александър Донски и Пьотр Нестеров се пребориха за много ценна победа в мача на двойки срещу Дания за купа „Дейвис" (световно отборно по тенис за мъже).

В предградието на Копенхаген Хилерьод нашите момчета обърнаха Аугуст Холмгрен и Йоханес Ингилдсен с 4:6, 6:2, 7:6 (6), като прекършиха съперниците с 5-ия си мачбол след 2 часа и 15 минути на корта.

Така България поведе с 2:1.

Българите пропуснаха възможност за пробив още в първия сервис гейм на датчаните, а за съжаление допуснаха пробив още в следващия гейм за 1:2. До края на първия сет нямаше други точки за пробив и датският дует спечели частта с 6:4.

Донски и Нестеров поведоха с 3:0 във втория сет и след още един пробив в края изравниха резултата в сетовете след 6:2.

Третата част предложи невероятна драма и продължи 61 минути. Българите поведоха с 5:3 и сервираха за спечелване на мача, но допуснаха пробив, след което се стигна до равенство 5:5.

При 6:5 българите пропуснаха два мачбола при сервис на датчаните, а след това се стигна до тайбрек. В него Донски и Нестеров поведоха с 6:4, пропуснаха още два мачбола, но след 6:6 спечелиха две поредни точки и триумфираха с победата.

Програмата днес продължава с мача между първите ракети на двата отбора Григор Димитров и Холгер Руне. Ако се стигне до решаващ пети двубой, първоначално са записани Илиян Радулов и Елмер Мьолер.

Играе се до три спечелени мача от общо пет срещи. Всички мачове са във формат до два спечелени сета.

При победа националният ни отбор ще се завърне в Световната група на купа „Дейвис", докато при загуба ще играе през следващия февруари за оставане в Световна група I.