Ърбан зоната излъчва шампионите в Балканския турнир по паркур

В Северния столичен парк започна Националният шампионат по калистеника и стрийт фитнес, както и Градското първенство по баскет под мотото „Sofia Plays 3x3", а утре сцената превземат и най-добрите в брейка

В рамките на откритата днес в Северния парк на столицата Ърбан зона тази сутрин започна Националният шампионат по калистеника и стрийт фитнес, както и баскет турнирът за Градско първенство при младите под мотото „Sofia Plays 3x3".

С най-голям интерес се очаква насроченият за утре, неделя Балкански турнир по градски паркур. Състезатели от пет държави – Словения, Италия, Хърватия, Гърция и България ще участват в надпреварата „Urban Leap", която ще започне в 12.00 ч. Събитието е част от европейски проект, съфинансиран по програма Erasmus+.

Същевременно в неделния ден сцената ще бъде „превзета" и от най-добрите в брейк танците, които ще излъчат призьорите в Националния шампионат. През уикенда продължават мачовете на младите състезатели в Градското първенство по баскет 3х3 под мотото „Sofia Plays 3x3", а децата могат да изпитат емоциите от безплатните спускания по специално опънатия днес за фестивала въжен тролей. Богатата програма осигурява на участници и зрители динамични състезания, зрелищни демонстрации, уъркшопи, различни спортни игри и забавления за малки и големи.

Всяка есен хиляди столичани и гости на града се събират в Северния парк в първия уикенд след ваканцията за да проследят състезанията и активностите в традиционната Ърбан зона. Големият фестивал се организира за 11-ата поредна година от Столична община и „София – европейска столица на спорта" с любимите и супер интересни за младите нови градски дисциплини. Основната цел е да се доближат съвременните градски спортове до повече млади хора и да се насърчи активният начин на живот, превръщайки градската среда в естествено пространство за спорт и движение.