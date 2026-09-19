Златомира Стефанова откри държавния турнир по скокове на батут „Купа Северна България"

В Спортна зала „Локомотив" бе дадено официалното начало на държавния турнир по скокове на батут „Купа Северна България", организиран от Спортен клуб по скокове на батут „Имидж" – Русе. Състезанието се провежда в рамките на три дни и бе открито от заместник-кмета на община Русе Златомира Стефанова и председателя на Българската федерация по скокове на батут Стоян Димитров. На събитието присъства и директорът на ОП „Спортни имоти" Лачезар Иванов, съобщават от община Русе. Състезанието бе открито от заместник-кмета на община Русе Златомира Стефанова и председателя на Българската федерация по скокове на батут Стоян Димитров. На събитието присъства и директорът на ОП „Спортни имоти" Лачезар Иванов Снимка община Русе

„За Русе е чест да бъде домакин на състезание, което събира толкова млади хора, отдадени на спорта и стремящи се към високи постижения. Подкрепата към спорта е инвестиция в таланта, характера и увереността на нашите деца, а присъствието на техните семейства, треньори и приятели прави всяко състезание още по-специално. Пожелавам на всички участници успех, смели изпълнения и удовлетворение от труда, който са вложили в подготовката си", заяви Златомира Стефанова. Тя поздрави организаторите за провеждането на турнира и за последователната им работа за развитието на скоковете на батут в Русе.

От своя страна Стоян Димитров заяви, че турнирът в Русе е много важен за федерацията, защото след седмица националният отбор на България ще участва в световна купа в Италия. На отбора предстои и международно състезание в Китай. Стоян Димитров изказа своята благодарност към председателя на Спортен клуб по скокове на батут Станислав Стоянов за перфектната организация на проявата.

„Купа Северна България" продължава до 20 септември, като публиката има възможност да наблюдава изпълненията на състезателите в Спортна зала „Локомотив".